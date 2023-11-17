Попов: многие из России поддержат Казахстан в отборе на Евро, потому что мы друзья

Бывший защитник «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов высказался о возможном выходе национальной команды в основной этап чемпионате Европы — 2024.

«Пока есть шансы выйти на Евро, думаю, все на позитиве. Сомневаться пока не приходится. Будет трудно и с Сан-Марино, потому что есть большие ожидания победы. Надеюсь, сборная Казахстана выиграет и доставит удовольствие болельщикам перед последней игрой. Возможно, будет огромный праздник для всей страны.

Думаю, из России многие будут поддерживать команду. Мы всё равно соседи и Казахстана — это не какой-то неродной край. Мы — близкие друзья и у нас хорошее взаимопонимание с Казахстаном. Многие из России в Казахстане, как и наоборот», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

17 ноября сборная Казахстана примет Сан-Марино, а 21-го ноября сыграет со сборной Словении. За два тура до финиша отборочного раунда к Евро-2024 Казахстан занимает третье место в группе Н с 15 очками. Словения и Дания набрали по 19 очков и занимают первые две строчки таблицы.