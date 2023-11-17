Игорь Акинфеев рассказал о походах в храм перед матчами ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в вере и о походах в храм перед играми армейцев.

«Есть ли у меня суеверия? Одно – это вера в бога. Пойти перед игрой в храм для меня важнее, чем выйти на игру, прыгнув три раза на одной ноге и поверив, что у тебя всё получится», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Вратарь всю свою карьеру провёл в рядах армейцев. Он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал обладетелем Кубка УЕФА.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России. В активе команды Владимира Федотова 25 очков в 15 матчах.