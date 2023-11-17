Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё сделаем красиво». Игорь Акинфеев – о готовности спеть с Сергеем Жуковым

«Всё сделаем красиво». Игорь Акинфеев – о готовности спеть с Сергеем Жуковым
Комментарии

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о готовности спеть с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым. Напомним, Акинфеев является поклонником упомянутой музыкальной группы. По словам Игоря, он должен был выступить с Жуковым в «Лужниках».

«Я должен был в «Лужниках» выступать с ним, но, к сожалению, не получилось у меня приехать. В следующем году будет новый концерт, поэтому надеюсь, что если получится по датам. Спел бы я? Конечно. Хорошие ли у меня вокальные данные? На компьютере сейчас делают всё красиво, поёшь ты, но тебя подправляют. Всё сделаем красиво, не переживайте. Какую песню? Не знаю, пусть Сергей выбирает», — сказал Игорь Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
«Здесь ты как лев, а там сразу понимаешь — будет гол». Акинфеев — об эмоциях при пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android