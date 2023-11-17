«Всё сделаем красиво». Игорь Акинфеев – о готовности спеть с Сергеем Жуковым

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о готовности спеть с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым. Напомним, Акинфеев является поклонником упомянутой музыкальной группы. По словам Игоря, он должен был выступить с Жуковым в «Лужниках».

«Я должен был в «Лужниках» выступать с ним, но, к сожалению, не получилось у меня приехать. В следующем году будет новый концерт, поэтому надеюсь, что если получится по датам. Спел бы я? Конечно. Хорошие ли у меня вокальные данные? На компьютере сейчас делают всё красиво, поёшь ты, но тебя подправляют. Всё сделаем красиво, не переживайте. Какую песню? Не знаю, пусть Сергей выбирает», — сказал Игорь Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»