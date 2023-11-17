«Вау, я еду в сборную!». Нигматуллин поделился эмоциями от вызова в национальную команду

Голкипер клуба «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин поделился эмоциями от вызова в сборную России по футболу.

«Даже не знаю, как их описать. Это сборная! Большая цель для любого футболиста, который начинает заниматься этим видом спорта. Национальная команда — определяющий шаг. У меня был разговор с тренерским штабом «Пари НН», когда я готовился к матчу с «Балтикой» в чемпионате. А после игры зашёл в раздевалку и меня прямо переключило с мыслью: вау, я еду в сборную!

Мне 32 года, я поменял пять-шесть команд в своей карьере. Но, конечно, всё равно волнительно: новые требования, втягивание в процесс. Однако освоился, познакомился с ребятами, которых не знал. Поговорил с Виталием Кафановым.

Чем принципиально отличается нахождение в клубе и сборной? Атмосферой. Когда ты в клубе — а ты там каждый день — знаешь каждого игрока. А в сборной всегда какие-то вливания, что-то меняется. Но костяк, конечно, есть, он и должен быть. В нашей сборной все очень дружелюбные, помоложе меня. Мне тут всё очень интересно, если честно», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».