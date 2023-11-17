Фердинанд — о Стерлинге: не понимаю, почему его не вызвали в сборную Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что не понимает, как футболист «Челси» Рахим Стерлинг остался без приглашения в сборную Англии на ноябрьские матчи.

«Я не знаю, что он натворил, не знаю, что случилось, но тот факт, что он не попал в заявку сборной, выше моего понимания. Я знаю, что талантливых английских футболистов хватает, но если говорить о текущем моменте, о набранной на сегодняшний день форме, то у него больше результативных передач и забитых мячей, чем у Рашфорда и Грилиша, вместе взятых», — приводит слова Фердинанда издание Mirror.

Рахим Стерлинг в этом сезоне провёл 12 матчей за «Челси» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.