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Сергей Семак назвал причину побед «Зенита» в последние пять лет

Сергей Семак назвал причину побед «Зенита» в последние пять лет
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причине успехов и побед санкт-петербургского клуба в последние пять лет.

«Это, безусловно, тяжёлый труд. Без него не бывает побед. Это показатель работы футболистов — именно они обеспечивают результат на поле. Нужно делать правильные шаги, чтобы оставлять команду на лидирующих позициях.

Говоря о молодом поколении — там очень много талантливых ребят. Но чтобы данные были соединены с огромным трудолюбием, такое, к сожалению, случается нечасто. Многие, кто не обладает большим талантом, добиваются больших результатов. Как пример — тот же Миша Кержаков, Дима Чистяков, люди, прошедшие большой путь. Их нельзя назвать суперодарёнными футболистами, однако за счёт трудолюбия реально сделать очень многое», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».

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