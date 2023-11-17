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Артур Нигматуллин отреагировал на слова Березуцкого про российских спортсменов

Артур Нигматуллин отреагировал на слова Березуцкого про российских спортсменов
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» и сборной России Артур Нигматуллин прокомментировал слова экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого, адресованные российским спортсменам.

«Как отношусь к словам Василия Березуцкого, что спортсменам нужно уезжать и выступать под другим флагом? Могу говорить за себя, не за других. Для меня есть Россия, и я хочу, чтобы нас допустили на соревнования. Но есть и другие, кто принимает другое гражданство и чувствует себя комфортно, играя за другую страну.

Не хочу сейчас строить из себя какого-то патриота, казаться им, но я прошёл все уровни сборных. Для меня всегда было огромной честью быть в национальной команде. Абсолютно неважно, куда мы ехали, даже на селекционные сборы. Я сразу же приезжал, играл и тренировался», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

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