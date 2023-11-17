Казахстан — Сан-Марино: стартовые составы команд на матч отбора к Евро-2024

В матче 9-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Казахстана и Сан-Марино. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» в Астане (Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером (Австрия). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Казахстан: Шацкий, Досмагамбетов, Быстров, Марочкин, Малый, Каиров, Оразов, Зуев, Бейсебеков, Чесноков, Аймбетов.
Сан-Марино: Бенедеттини, Този, Росси, Ди Майо, Фаббри, Баттистини, Лаццари, Муларони, Капиккьони, Голинуччи, Нанни.
Сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала 15 очков после восьми матчей. Сан-Марино (0) находится на шестой строчке. Лидирует Дания (19).
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