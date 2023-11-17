«Играем строго и дисциплинированно». Вратарь «Пари НН» Нигматуллин — о первом круге РПЛ

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин высказался о результатах команды в первом круге чемпионата России сезона-2023/2024. Нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 15 матчей.

«Скажу так: всегда хочется большего, но имеем то, что имеем. Да, мы, может быть, не показывали яркий суперфутбол, зато играем строго и дисциплинированно.

У нас был очень качественный отрезок с играми «на ноль», прекрасные матчи с «Оренбургом» и «Крыльями». Даже если взять поражение от «Краснодара» в гостях — тоже была хорошая игра, мы просто не реализовали свои моменты. Сейчас немного смазали концовку первого круга, но ничего, у нас хорошая и сбалансированная команда.

Мало пропущенных голов — скорее командная заслуга или связано с моим всплеском? Команда и игроки зависят друг от друга. У нас сильная опорка, защитники, и это работает в сумме, все линии зависят друг от друга. Сергей Юран доверяет футболистам, наша оборонительная пятёрка играет уже с весны. Сейчас шесть матчей «на ноль». Да, у меня тоже где-то получалось вытащить пенальти, сделать приличный сейв. Но я уверен, что заряженность в команде передаётся от игрока к игроку. За такое нужно держаться», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».