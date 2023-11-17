Артур Нигматуллин: бывает так, что ставят пенальти, а ты уже чувствуешь, что он твой

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин высказался о пенальти.

«Лантратов говорит, что отражённые пенальти — это всё везение? Илюха скромничает, конечно. На самом деле, пенальти — это чуйка. Нет каких-то особенностей, иногда бывает так, что ставят пенальти, а ты уже чувствуешь, что он твой. Это кто-то уже говорил из вратарей, и я готов подтвердить. Иногда называю такие вещи вознаграждением за терпение.

За какое терпение? Ну, допустим, у меня был неприятный отрезок в тульском «Арсенале», около полутора лет я терпел, тренировался, пытался не закисать. И вот я перешёл в «Пари НН»: и раз пенальти взял, потом второй, уже даже в сторону завалился до удара, а он всё равно в ладошку летит! С «Динамо» на 94-й минуте это было», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».