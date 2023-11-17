Стала известна причина, из-за которой Тони не хочет покидать «Брентфорд» грядущей зимой

Центральный нападающий «Брентфорда» Айван Тони не хочет покидать «пчёл» в зимнее трансферное окно из-за уважения к клубу, который оказал поддержку игроку после его отстранения от футбола из-за совершения ставок.

«Многие люди предполагают, что Айван покинет клуб после Рождества, но сделка ещё не заключена, и ничего не решено. Айван разрывается из-за своего будущего. «Брентфорд» блестяще поддержал его в трудной ситуации. По этой причине Айван хочет помочь команде, начав забивать голы в январе, которые обеспечат ей сохранение в АПЛ.

В Айване заинтересовано много клубов, но на текущий момент он сосредоточен на возвращении на поле в качестве игрока «Брентфорда». Также он испытывает чувство долга перед тренером «пчёл» Томасом Франком. То же самое относится и к болельщикам», — приводит слова источника, приближённого к Тони, The Sun.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в услугах 27-летнего форварда заинтересованы «Арсенал» и «Челси».