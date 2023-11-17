Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия — Северная Македония: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Италия — Северная Македония: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Комментарии

В матче 9-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Италии и Северной Македонии. Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 9-й тур
17 ноября 2023, пятница. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга отборочного турнира команды сыграли вничью — 1:1. В составе Италии отличился Чиро Иммобиле, за Северную Македонию забил Энис Барди.

Сборная Италии занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Северная Македония располагается на четвёртой строчке, заработав семь очков. Лидирует сборная Англии (16).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android