Италия — Северная Македония: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

В матче 9-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Италии и Северной Македонии. Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга отборочного турнира команды сыграли вничью — 1:1. В составе Италии отличился Чиро Иммобиле, за Северную Македонию забил Энис Барди.

Сборная Италии занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Северная Македония располагается на четвёртой строчке, заработав семь очков. Лидирует сборная Англии (16).