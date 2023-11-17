Италия — Северная Македония: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
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В матче 9-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Италии и Северной Македонии. Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 9-й тур
17 ноября 2023, пятница. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга отборочного турнира команды сыграли вничью — 1:1. В составе Италии отличился Чиро Иммобиле, за Северную Македонию забил Энис Барди.
Сборная Италии занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Северная Македония располагается на четвёртой строчке, заработав семь очков. Лидирует сборная Англии (16).
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