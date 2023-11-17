Англия — Мальта: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встретятся сборные Англии и Мальты. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 16 очков и занимает первое место в группе C. В свою очередь, после семи матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Мальты не заработала ни одного очка и расположилась на последней строчке.

Ранее команды встречались в 3-м туре квалификации, который состоялся в июне текущего года. В том матче сборная Англии обыграла Мальту со счётом 4:0.