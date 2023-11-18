«Подкипает, конечно. А как без этого?» Артур Нигматуллин — о Сергее Юране

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин высказался о работе с главным тренером команды Сергеем Юраном.

«Что Юран поменял первым? Психология. Он всегда говорил, что мы выполним задачу. Каждый день он собирал команду и повторял одни и те же слова. Я считаю, что этот метод похож на частоту повторений, когда ты до автоматизма что-то делаешь одно. Плюс ко всему — порядок и дисциплина. Ставит определённую задачу и о ней напоминает. Всегда! Сначала короткую, а потом долгосрочную. Например: «К зиме мы должны быть вот на этом месте, другое не особо интересно».

Управление командой. Кто-то из тренеров может одному футболисту сказать, а другому нет. На теории Сергей Николаевич может мне высказать всё, что касается меня. Допустим: «Ну, Нигма, это твой мяч». Да и неважно, молодой или опытный футболист. Если кто-то не добегает, сразу же высказывает. Просто порядок и дисциплина. Никому ничего не гарантировано.

По нему видно, что человек всё пропускает через себя? Конечно, сто процентов. Мы по горячим следам что-то разбираем. Подкипает, конечно. А как без этого? Не вариант.

Летает ли что-то по раздевалке? Нет, всё уважительно. У нас нет крайностей, всё прекрасно», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».