«Мы заслужили победу». Тренер Грузии Саньоль — о ничьей с Шотландией

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о матче 9-го тура группы А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Шотландии (2:2).

«Мы заслужили победу. Всегда обидно пропускать гол в добавленное время. Думаю, в нашей игре было много положительных моментов. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но мы прилагаем все усилия, чтобы быть сильными в марте. Возможно, сейчас мы обескуражены, но через несколько дней или недель, когда мы снова посмотрим и проанализируем этот матч, мы обнаружим много положительных моментов, которые придадут нам уверенности», — приводит слова Саньоля официальный сайт Федерации футбола Грузии.

Шотландия занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 16 очков. Грузия (8) находится на четвёртой строчке. Лидирует Испания (18).