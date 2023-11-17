Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы заслужили победу». Тренер Грузии Саньоль — о ничьей с Шотландией

«Мы заслужили победу». Тренер Грузии Саньоль — о ничьей с Шотландией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о матче 9-го тура группы А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Шотландии (2:2).

«Мы заслужили победу. Всегда обидно пропускать гол в добавленное время. Думаю, в нашей игре было много положительных моментов. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но мы прилагаем все усилия, чтобы быть сильными в марте. Возможно, сейчас мы обескуражены, но через несколько дней или недель, когда мы снова посмотрим и проанализируем этот матч, мы обнаружим много положительных моментов, которые придадут нам уверенности», — приводит слова Саньоля официальный сайт Федерации футбола Грузии.

Шотландия занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 16 очков. Грузия (8) находится на четвёртой строчке. Лидирует Испания (18).

Материалы по теме
Шотландия вырвала ничью у Грузии, Хвича Кварацхелия оформил дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android