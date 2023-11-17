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Финляндия прервала серию поражений, разгромив Северную Ирландию

Финляндия прервала серию поражений, разгромив Северную Ирландию
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Завершился матч 9-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Финляндии и Северной Ирландии. Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки (Финляндия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым (Азербайджан). Сборная Финляндии одержала победу со счётом 4:0.

Счёт в матче на 42-й минуте открыл нападающий хозяев Йоэль Похьянпало, реализовав пенальти. Второй мяч Финляндии на 48-й минуте забил Даниэль Хоканс. В дальнейшем отличились Теэму Пукки и Робин Лод.

Сборная Финляндии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала 15 очков после девяти матчей. Северная Ирландия находится на пятой строчке, заработав шесть очков. Лидирует сборная Дании (19).

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 9-й тур
17 ноября 2023, пятница. 20:00 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 0
Северная Ирландия
1:0 Похьянпало – 42'     2:0 Хоканс – 48'     3:0 Пукки – 74'     4:0 Лод – 88'    
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