Финляндия прервала серию поражений, разгромив Северную Ирландию

Завершился матч 9-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Финляндии и Северной Ирландии. Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки (Финляндия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым (Азербайджан). Сборная Финляндии одержала победу со счётом 4:0.
Счёт в матче на 42-й минуте открыл нападающий хозяев Йоэль Похьянпало, реализовав пенальти. Второй мяч Финляндии на 48-й минуте забил Даниэль Хоканс. В дальнейшем отличились Теэму Пукки и Робин Лод.
Сборная Финляндии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала 15 очков после девяти матчей. Северная Ирландия находится на пятой строчке, заработав шесть очков. Лидирует сборная Дании (19).
- 17 ноября 2023
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