Игрок «Зенита» Родригао: переход в «Спартак»? Не представляю, что это когда-то произойдёт

Бразильский защитник «Зенита» Родригао рассказал, является ли «Спартак» для него и команды самым принципиальным соперником, а также ответил, может ли он допустить переход в стан красно-белых.

«Спартак» — самый принципиальный соперник? Наверное, да, учитывая то, что происходило в последние годы. Но сейчас мы смотрим на «Краснодар», который впереди. О «Спартаке» говорить нет смысла в данный момент.

Допускаю ли, что когда-то буду играть в «Спартаке»? Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените», — приводит слова Родригао Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Родригао провёл семь матчей в составе «Зенита», не отметившись голевыми действиями.

Сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 30 очков после первого круга. «Спартак» же располагается на шестом месте, имея в своём активе 24 очка. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 32 очка.