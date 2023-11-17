Луис Диас мог стать игроком «Эвертона» в 2021 году, но Бенитес помешал этому трансферу

Бывший футбольный директор «Эвертона» Марсель Брэндс рассказал, как в 2021 году Рафаэль Бенитес, являвшийся на тот момент тренером английского клуба, повлиял на то, что вингер «Ливерпуля» Луис Диас, выступающий тогда за «Порту», не перешёл в стан «ирисок».

«Я хотел установить в клубе свою философию и структуру, которые позволили бы «Эвертону» прогрессировать, но из-за решений сверху это не получилось. Летом 2021 года мы хотели приобрести Луиса Диаса из «Порту». Я много работал для того, чтобы убедить его переехать из Португалии, однако Рафа Бенитес был против этого, так как он не был уверен в игроке», — приводит слова Брэндса официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, сегодня, 17 ноября, стало известно, что на «Эвертон» наложены санкции в виде снятия с клуба 10 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил.