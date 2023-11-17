Илкай Гюндоган: было бы здорово встретиться в финале Евро-2024 со сборной Турции

Полузащитник сборной Германии и «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился мнением о том, какие команды он считает фаворитами грядущего чемпионата Европы.

«Команда, которую я считаю фаворитом — это Франция, поскольку у неё очень хороший состав: на каждой позиции играют по два-три игрока мирового уровня. После Франции я бы назвал Англию. С ней примерно такая же ситуация. Англичане демонстрируют очень качественный футбол, и я думаю, что они подойдут к турниру крайне подготовленными. За ними следуют такие команды, как Португалия, Испания, но я хочу, чтобы на нас также рассчитывали. Надеюсь, среди лучших окажется и Турция. Я бы с удовольствием увидел это. За исключением Германии, которую я всегда поддерживаю, разумеется, я сопереживаю Турции. Надеюсь, на Евро-2024 мы не попадём в ту же группу, что и Турция. Встретиться в полуфинале или финале было бы здорово», — приводит слова Гюндогана Sport X.