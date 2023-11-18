Дания обыграла Словению и обеспечила себе участие в чемпионате Европы 2024 года

Завершился матч 9-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Дании и Словении. Команды играли на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Сборная Дании одержала победу со счётом 2:1.
На 26-й минуте счёт открыл защитник хозяев Йоаким Мехле с передачи Виктора Кристиансена. Через четыре минуты защитник Эрик Янжа забил ответный мяч словенцев. Победу датчанам принёс полузащитник Томас Дилейни, который отличился на 54-й минуте. Ему ассистировал Янник Вестергор.
Сборная Дании занимает первое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала 22 очка после девяти матчей. Словения находится на второй строчке, заработав 19 очков.
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