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Transfermarkt назвал 10 самых дорогих составов среди национальных команд

Transfermarkt назвал 10 самых дорогих составов среди национальных команд
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих составов среди национальных команд. Топ-10 возглавила сборная Англии — стоимость её состава оценивается в € 1,29 млрд. Второе место заняла национальная команда Франции — её состав оценивается в € 1,14 млрд. Тройку лидеров замкнула сборная Бразилии, стоимость её состава — € 1,04 млрд.

Топ-10 самых дорогих составов среди национальных команд:

  1. Сборная Англии  (€ 1,29 млрд).
  2. Сборная Франции (€ 1,14 млрд).
  3. Сборная Бразилии (€ 1,04 млрд).
  4. Сборная Португалии (€ 932 млн).
  5. Сборная Испании (€ 814 млн).
  6. Сборная Аргентины (€ 789 млн).
  7. Сборная Германии (€ 700 млн).
  8. Сборная Италии (€ 611 млн).
  9. Сборная Нидерландов (€ 575 млн).
  10. Сборная Бельгии (€ 494 млн).
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