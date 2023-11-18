Transfermarkt назвал 10 самых дорогих составов среди национальных команд

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих составов среди национальных команд. Топ-10 возглавила сборная Англии — стоимость её состава оценивается в € 1,29 млрд. Второе место заняла национальная команда Франции — её состав оценивается в € 1,14 млрд. Тройку лидеров замкнула сборная Бразилии, стоимость её состава — € 1,04 млрд.

Топ-10 самых дорогих составов среди национальных команд:

Сборная Англии (€ 1,29 млрд). Сборная Франции (€ 1,14 млрд). Сборная Бразилии (€ 1,04 млрд). Сборная Португалии (€ 932 млн). Сборная Испании (€ 814 млн). Сборная Аргентины (€ 789 млн). Сборная Германии (€ 700 млн). Сборная Италии (€ 611 млн). Сборная Нидерландов (€ 575 млн). Сборная Бельгии (€ 494 млн).