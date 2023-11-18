Сборная Италии обыграла Северную Македонию и обошла Украину в таблице отбора на Евро-2024

Завершился матч 9-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Сборная Италии одержала победу со счётом 5:2.

В начале первого тайма, на 17-й минуте, Маттео Дармиан открыл счёт в матче, выведя Италию вперёд. На 41-й минуте Федерико Кьеза удвоил преимущество хозяев. На 45+3-й минуте Кьеза оформил дубль, доведя счёт до разгромного. В начале второго тайма, на 52-й минуте, Яни Атанасов отыграл один мяч.

На 74-й минуте Яни Атанасов сократил отставание македонцев до одного мяча. Но на 81-й минуте Джакомо Распадори забил четвёртый гол итальянцев. В самой концовке, на 90+4-й минуте, Стефан Эль-Шаарави забил пятый гол хозяев, установив окончательный счёт матча — 5:2, победа Италии.

После результата данного матча сборная Италии занимает второе место в турнирной таблице группы С, обойдя Украину. Команда набрала 10 очков после семи матчей. Северная Македония располагается на четвёртой строчке, заработав семь очков.