Сборная Польши сыграла вничью с Чехией в матче отбора на Евро-2024

Завершился матч 9-го тура группы E отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Польши и Чехии. Команды играли на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Сборная Польши сыграла вничью с Чехией со счётом 1:1.

Под конец первого тайма, на 38-й минуте, Якуб Пётровский открыл счёт в матче, выведя Польшу вперёд. В начале второй половины, на 49-й минуте, Томаш Соучек сравнял счёт во встрече. Гол Соучека так и остался последним в данной игре, Польша сыграла вничью с Чехией со счётом 1:1.

После результата данного матча сборная Польши занимает третье место в турнирной таблице группы E. Команда набрала 11 очков после восьми матчей. Чехия же располагается на второй строчке, заработав 12 очков.