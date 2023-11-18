Стали известны 13 участников финального турнира Евро-2024

По итогам матчей отборочного турнира чемпионата Европы – 2024, которые прошли в пятницу, 17 ноября, стали известны 13 участников финальной части соревнования. К Германии (хозяйка турнира), Бельгии, Франции, Португалии, Испании, Шотландии, Турции, Австрии, Англии, Венгрии, Словакии добавились Албания и Дания.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

В финальной части примут участие 24 команды. В ближайшие четыре дня в ноябре в ходе отборочного турнира определятся ещё восемь участников решающей стадии. Оставшиеся три сборные квалифицируются на турнир в следующем году по итогам плей-офф 21 и 26 марта, куда команды будут отобраны по результатам групповой стадии Лиги наций – 2022/2023.