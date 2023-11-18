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В УЕФА отказались провести минуту молчания перед началом матча сборных Израиля и Польши

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил национальным командам Израиля и Польши проводить минуту молчания перед началом матча отборочного раунда к молодёжному чемпионату Европы 2025 года.

Однако после стартового свистка футболисты сборной Израиля разыграли мяч в центре поля, после чего остановились вместе с польскими игроками, устроив минуту молчания в память о жертвах израильско-палестинского конфликта.

Матч отборочного раунда к молодёжному чемпионату Европы 2025 года между командами Израиля и Польши завершился победой поляков со счётом 2:1.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.