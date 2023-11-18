Гарет Саутгейт: в играх с командами уровня Мальты необязательно выкладываться на 100%

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему его подопечные показали не самый высокий уровень игры в минувшем матче квалификации к Евро-2024 с Мальтой (2:0).

«Нет, то, что сегодня произошло, не является поводом для беспокойства, потому что вы сами прекрасно знаете, что есть определённый уровень игры, который команда должна показать для того, чтобы обыграть Италию, но в сегодняшнем матче футболистам было необязательно демонстрировать такой уровень для того, чтобы одержать победу.

Наверное, кто-то мог подумать, что все футболисты будут всегда играть на одном уровне, но это не отражает действительность. Случаются матчи, когда ты подсознательно делаешь только то, что является достаточным для победы, именно такой была сегодняшняя встреча. Мы бы не смогли играть подобным образом с командами, с которыми нам предстоит встретиться в марте, нам бы не сошло это с рук (в марте 2024 года сборная Англии проведёт товарищеские матчи с Бельгией и Бразилией. — Прим. «Чемпионата»). У игроков будет другой уровень мотивации», — приводит слова Саутгейта Evening Standard.