Скаут «Спортинга»: в «Манчестер Сити» совершенно не знали, что делать с Педро Порро

Скаут «Спортинга» Хосе Чиейра поделился подробностями перехода защитника Педро Порро в лиссабонский клуб из «Манчестер Сити» в 2020 году.

«В «Манчестер Сити» не знали, как использовать Педро Порро, но здесь, в «Спортинге» мы заметили в нём много положительных качеств и решили сотрудничать с ним. На этот трансфер также повлиял тот факт, что тренером «горожан» является Гвардиола. Его видение игры защитника не соответствовало профилю Порро», — приводит слова Чиейры AS.

Напомним, изначало Порро перешёл из «Манчестер Сити» в «Спортинг» на правах аренды и выступал за португальскую команду с 2020 по 2022 год. Перед стартом сезона-2022/2023 испанский футболист был продан в лиссабонский клуб. За это время в составе «Спортинга» Порро принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 20 результативными передачами. В июле 2023 года 24-летний игрок перешёл в «Тоттенхэм».