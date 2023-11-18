Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чалов: хотелось бы, чтобы молодые ребята играли в футбол на больших турнирах

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов выразил желание, чтобы молодые российские футболисты принимали участие в больших международных турнирах.

«Конечно, хотелось бы, чтобы молодые ребята играли в футбол на больших турнирах.

Это шаг к нашему возвращению? Сложный вопрос. В любом случае все ребята соскучились по большим турнирам», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Чалова рассчитано до зимы 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.