Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалов: хотелось бы, чтобы молодые ребята играли в футбол на больших турнирах

Чалов: хотелось бы, чтобы молодые ребята играли в футбол на больших турнирах
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов выразил желание, чтобы молодые российские футболисты принимали участие в больших международных турнирах.

«Конечно, хотелось бы, чтобы молодые ребята играли в футбол на больших турнирах.

Это шаг к нашему возвращению? Сложный вопрос. В любом случае все ребята соскучились по большим турнирам», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Чалова рассчитано до зимы 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Чалов рассказал, что Карпин говорит игрокам перед матчем сборной России с Кубой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android