Нигматуллин: у меня есть желание сыграть с Кубой. Но решение примет тренерский штаб

Голкипер сборной России Артур Нигматуллин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Кубы. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Решение по вратарю примет тренерский штаб. Ты всегда хочешь сыграть, у меня есть это желание», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

32-летний Артур Нигматуллин был вызван на сбор национальной команды впервые в своей карьере.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).