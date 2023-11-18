Артур Нигматуллин: для меня этот вызов в сборную России очень важен

Голкипера клуба «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от первого вызова в расположение сборной России.

«Эмоции от вызова только положительные. Вратарские тренировки похожи с теми, что в клубе. Но упражнения другие. Для меня этот вызов в сборную очень важен, несмотря на меньший ажиотаж.

Холодно тренироваться? Не так холодно, вчера было холоднее. Солнце светит!», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В понедельник, 20 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение она потерпела в ещё одном матче с командой Египта U23 (1:2). Отметим, что обе встречи с египтянами проводил молодёжный состав национальной команды России.