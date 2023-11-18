Нигматуллин: пока буду выходить на поле, всегда буду ждать вызова в сборную. Мне только 32

Голкипер клуба «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин заявил, что всегда будет ждать вызова в сборную России, пока будет выходить на поле.

«С Кафановым лично познакомились только на этом сборе. Он показал мне, как надо играть, какие требования. Сложно сказать, на пике я сейчас или нет. Я ждал вызов в сборную. Пока я буду выходить на поле, я всегда буду ждать вызова в сборную. У нас сейчас много вратарей 36-37 лет, а мне только 32!», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В понедельник, 20 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.