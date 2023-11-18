Нигматуллин: с Сафоновым у нас хорошие отношения. Нужно учиться друг у друга

Голкипер «Пари Нижний Новгород» и сборной России Артур Нигматуллин рассказал об отношениях с вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

«Конкуренция с Сафоновым? Друг у друга нужно учиться. Я только за это. У нас хорошие отношения с Матвеем. Мы хорошо общаемся с ним, узнаём, как друг у друга дела в клубах и в жизни», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В понедельник, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 19:30 мск.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).