Артур Нигматуллин: уровень РПЛ падает? Мне легче играть точно не стало

Голкипер «Пари Нижний Новгород» и сборной России Артур Нигматуллин ответил на вопрос о том, считает ли он, что уровень Российской Премьер-Лиги падает, а также назвал лучших нападающих, против которых ему доводилось играть.

«С чего мне говорить, что уровень РПЛ ниже, чем раньше. Это отслеживает статистика. Я в это не вникаю. Мне легче играть точно не стало.

Лучший нападающий, против которого играл? И Кокорин, и Дзюба, и Федя Чалов», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в нынешнем сезоне Нигматуллин принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он пропустил 14 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Нигматулина составляет € 800 тыс.

После 15 туров РПЛ «Пари Нижний Новгород» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.