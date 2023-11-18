Руис: сожалею ли я о переходе в «ПСЖ»? Нет, но хотелось бы выиграть скудетто с «Наполи»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис ответил на вопрос, не сожалеет ли он, что перешёл в парижскую команду за год до того, как его бывший клуб «Наполи» стал чемпионом Италии.

«Нет, я просто рад за всех: за себя, выигравшего первый титул в своей французской карьере (в минувшем сезоне Руис стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата»), а также за «Наполи», город и моих бывших партнёров по команде.

Я очень привязан к этой среде, к тому, как в Неаполе устроена футбольная жизнь. «Наполи» заслужил скудетто. Понятное дело, что мне хотелось бы выиграть это чемпионство в качестве главного героя неаполитанского клуба, но я счастлив и во Франции», — приводит слова Руиса Football Italia.

Напомним, испанский футболист выступал за «Наполи» на протяжении четырёх сезонов (с сезона-2018/2019 по сезон-2022/2023).