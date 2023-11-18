«Динамо» — 2DROTS: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 17:30
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В товарищеском матче встретятся московские «Динамо» и 2DROTS. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 . Товарищеские матчи
18 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
2DROTS
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее медийная команда 2DROTS уже проводила товарищеский матч с командой Российской Премьер-Лиги. 23 марта 2023 года 2DROTS выиграли у московского ЦСКА со счётом 2:1. В составе медийной команды отличились Владислав Ослоновский и Станислав Манаев. За ЦСКА единственным голом отметился Фёдор Чалов.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 25 очков за 15 матчей. Лидирует «Краснодар» (32).
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