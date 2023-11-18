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Прокуратура Италии начала расследование в отношении «Удинезе» по делу о мошенничестве

Прокуратура Италии начала расследование в отношении «Удинезе» по делу о мошенничестве
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Прокуратура Удины инициировала расследование в отношении «Удинезе», поскольку клуб подозревается в финансовых махинациях при осуществлении трансфера защитника Роландо Мандрагоры из «Ювентуса» в 2018 году. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, «Удинезе» мог предоставлять надзорным органам ложную отчётность по трансферу Мандрагоры, в том числе, осуществив подлог документации. Также клуб подозревается в том, что он заранее обговорил с «Ювентусом», что туринский клуб выкупит футболиста обратно через два года, то есть в 2020 году.

Подчёркивается, что сотрудники правоохранительных органов уже провели обыск в штаб-квартире «Удинезе» и изъяли различные документы. Президент клуба Франко Солдати и его партнёр Стефано Кампоччи привлечены к делу в качестве подозреваемых.

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