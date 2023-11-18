Рональд Куман: не согласен с тем, что Ксави Симонс не успешен в сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман встал на защиту вингера нидерландской национальной команды и немецкого «Лейпцига» Ксави Симонса, который подвергся критике за плохую игру в составе «оранжевых».

«Конечно, все хотят, чтобы он забивал голы, но Ксави фантастически развивается в «Лейпциге». Приятно это видеть. Всё указывает на то, что у него впереди большое будущее.

Я не согласен с тем, что Ксави менее успешен в сборной. Да, у него было несколько плохих моментов в матчах, но я очень рад, что у нас в сборной есть такой игрок, как Ксави», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, Симонс дебютировал за взрослую команду Нидерландов в декабре 2022 года. За это время футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.