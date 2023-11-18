Агент: Кики останется в «Урале», он ещё не закончил свою историю в этом клубе

Хелио Мартинс, агент португальского защитника «Урала» Кики, рассказал, что футболист собирается остаться в екатеринбургском клубе, несмотря на то, что в последнее время часто попадает на скамейку запасных.

«Кики останется в «Урале», он ещё не закончил свою историю в этом клубе. Сейчас наступило сложное время для команды, но Кики мотивирован помочь «Уралу», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кики принял участие в 13 матчах за «Урал» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Текущее соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 800 тыс.