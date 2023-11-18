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Игрок «Фрозиноне» Соуле рассказал, почему отказался играть за сборную Италии

Игрок «Фрозиноне» Соуле рассказал, почему отказался играть за сборную Италии
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Вингер «Ювентуса» Матиас Соуле, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Фрозиноне», объяснил, с чем связано его решение отказаться от вызова в сборную Италии в пользу национальной команды Аргентины.

«Я разговаривал со Спаллетти и сказал ему правду о том, что чувствую себя аргентинцем. При этом поблагодарил его за то, что он хотел вызвать меня в сборную Италии.

Я жду приглашения от Аргентины. Не знаю, вызовут ли меня в сборную сейчас или позже, но я аргентинец всем сердцем. И я родился там», — приводит слова Соуле сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 8 млн.

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