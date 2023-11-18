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Беларусь — Андорра: текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро начнётся в 20:00

Беларусь — Андорра: текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро начнётся в 20:00
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Сегодня, 18 ноября, состоится встреча 9-го тура группы I отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Беларуси и Андорры. Матч пройдёт на стадионе «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Андорра
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз национальные команды встречались друг с другом 9 сентября 2023 года в рамках 5-го тура отборочного этапа на Евро-2024. Тогда сборные Андорры и Беларуси сыграли вничью — 0:0.

В данный момент Беларусь располагается на предпоследней, пятой позиции в турнирной таблице группы I, набрав шесть очков в восьми проведённых матчах. Андорра находится на последнем месте, заработав два очка после аналогичного количества встреч. Обе команды потеряли шансы выйти в финальный этап турнира через этот отбор.

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