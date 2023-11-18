Евсеев: Мостовой критикует Карпина? А он эксперт? Не надо мне говорить про него

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев высказался о критике в адрес Валерия Карпина за совмещение постов главного тренера «Ростова» и сборной России, также упомянув бывшего футболиста сборной Александра Мостового.

«Что думаю насчёт критики Карпина, который совмещает посты? Кто критикует? Эксперты, болельщики. Какие эксперты? Мостовой, например. Он эксперт? Думаю, да. Мне не надо говорить про него.

Вы знаете, почему он так много критикует Карпина (сказал Евсеев, обращаясь к журналисту. — Прим. «Чемпионата»)? Не могу точно сказать, только догадки.

Ну вот. Оставьте критиков в покое, они всегда найдутся. В любом случае сборная должна играть, и неважно, кто и что говорит», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, товарищеская игра между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.