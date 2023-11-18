Канчельскис: предлагал «Локомотиву» подписать Файзуллаева, но он почему-то оказался в ЦСКА

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в летнее трансферное окно московский «Локомотив» проявлял интерес к полузащитнику сборной Узбекистана Аббосбеку Файзуллаеву.

«Этим летом я предлагал «Локомотиву» подписать Файзуллаева, но он почему‑то оказался в ЦСКА. Мне позвонили люди, запросили информацию по игроку. Как мне сказали, «Локомотив» интересуется подписанием Аббоса, а я долго работал в Узбекистане, у меня много знакомых в этой стране. Я дал оценку, сказал, что парень сильный — порекомендовал. «Локо» им интересовался в это летнее трансферное окно и, видимо, хотел подписать, но он почему‑то перешёл в армейский клуб», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Файзуллаев перешёл из «Пахтакора» в ЦСКА в августе этого года за € 500 тыс. В текущем сезоне он провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.