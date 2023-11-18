Тренер «Кубани» Евсеев: Галицкий сказал, что для меня всегда двери открыты

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев рассказал о своей жизни в Краснодаре, а также высказался о Сергее Галицком.

«Как проходит мой день в Краснодаре? Всё на базе: живём, работаем. Так и проходит. Удалось уже посетить парк «Краснодар»? Да. Думаю, каждый краснодарец и гости города должны побывать там. Это очень интересное место. Стадион? Пару раз бывал. Я видел его ещё в самом начале, когда был пустырь вокруг. Ещё тогда я был впечатлён масштабами проекта. Сам руководитель клуба лично мне показывал макеты, проекты того, что будет. С удовольствием ещё схожу на стадион, если будет время.

Общаюсь ли с Галицким? Не близко, но иногда — да, бывает. Он мне сказал как-то, что для меня всегда двери открыты. Человек открыт для меня, плюс у меня там и знакомые есть в клубе. Всё в рабочем процессе. Галицкий построил то, что сейчас является визитной карточкой города? Почитайте его интервью, высказывания. Он говорил, что хочет после себя оставить наследие для города, региона. Он такой, какой есть. Всё делает для детей, жителей Краснодара. Мне приятно находиться в этом городе», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».