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FourFourTwo представил рейтинг лучших нападающих 1990-х годов

FourFourTwo представил рейтинг лучших нападающих 1990-х годов
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Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших нападающих 1990-х годов. Первое место занял нападающий сборной Бразилии, «Барселоны» и «Интера» Роналдо. На втором месте расположился форвард сборной Италии и «Ювентуса» Роберто Баджо. Тройку лидеров замкнул лидер сборной Аргентины и «Фиорентины» Габриэль Батистута.

Топ-10 лучших нападающих 1990-х годов:

1. Роналдо, Бразилия, «Барселона», «Интер».

2. Роберто Баджо, Италия, «Ювентус».

3. Габриэль Батистута, Аргентина, «Фиорентина».

4. Марко ван Бастен, Нидерланды, «Милан».

5. Эрик Кантона, Франция, «Манчестер Юнайтед».

6. Деннис Бергкамп, Нидерланды, «Арсенал».

7. Ромарио, Бразилия, «Барселона».

8. Алан Ширер, Англия, «Ньюкасл Юнайтед».

9. Христо Стоичков, Болгария, «Барселона».

10. Оливер Бирхофф, Германия, «Удинезе», «Милан».

Также британское издание FourFourTwo на своём сайте опубликовало рейтинг топ-20 и топ-30 лучших защитников 90-х годов.

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