Сборная Нидерландов вышла на Евро-2024, обыграв Ирландию

Завершился матч 9-го тура группы B отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024, в котором встречались сборные Нидерландов и Ирландии. Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Хозяева поля смогли одержать минимальную победу — 1:0.
Единственным голом в игре отметился нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст. Он сумел отличиться на 12-й минуте с передачи защитника Стефана де Врея.
После сегодняшнего матча сборная Нидерландов смогла досрочно квалифицироваться на Евро-2024. Команда располагается на второй позиции в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков в девяти турах. Ирландия находится на предпоследнем, четвёртом месте, заработав шесть очков после аналогичного количества встреч.
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