Сборная Нидерландов вышла на Евро-2024, обыграв Ирландию

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 9-го тура группы B отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024, в котором встречались сборные Нидерландов и Ирландии. Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Хозяева поля смогли одержать минимальную победу — 1:0.

Единственным голом в игре отметился нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст. Он сумел отличиться на 12-й минуте с передачи защитника Стефана де Врея.

После сегодняшнего матча сборная Нидерландов смогла досрочно квалифицироваться на Евро-2024. Команда располагается на второй позиции в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков в девяти турах. Ирландия находится на предпоследнем, четвёртом месте, заработав шесть очков после аналогичного количества встреч.