Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Нидерландов вышла на Евро-2024, обыграв Ирландию

Сборная Нидерландов вышла на Евро-2024, обыграв Ирландию
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура группы B отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024, в котором встречались сборные Нидерландов и Ирландии. Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Хозяева поля смогли одержать минимальную победу — 1:0.

Единственным голом в игре отметился нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст. Он сумел отличиться на 12-й минуте с передачи защитника Стефана де Врея.

После сегодняшнего матча сборная Нидерландов смогла досрочно квалифицироваться на Евро-2024. Команда располагается на второй позиции в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков в девяти турах. Ирландия находится на предпоследнем, четвёртом месте, заработав шесть очков после аналогичного количества встреч.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 0
Ирландия
1:0 Вегорст – 12'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android