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«Было большое давление, но мы справились». Куман — о выходе Нидерландов на Евро-2024

«Было большое давление, но мы справились». Куман — о выходе Нидерландов на Евро-2024
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Ирландии (1:0).

«Мы не очень хорошо начали. Но забили отличный гол. Мы должны были забить второй и третий мячи, чтобы чувствовать себя более комфортно до конца матча.

Мне жаль, что мы не забили больше голов, потому что создали много хороших моментов. Наша игра в атаке была не лучшей частью нашего выступления. При счёте 1:0 Ирландия старалась добиться ничьей. Но мы действительно хорошо оборонялись до конца игры.

Игра в Ирландии была действительно важной, как и выездная игра с Грецией. Было большое давление на игроков и команду, но мы справились. Мы сделали свою работу, мы победили», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

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