Даниил Фомин: «Динамо» претендует на чемпионство. Надо двигаться вперёд

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил результаты команды в первом круге чемпионата России сезона-2023/2024. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 15 матчей. «Динамо» отстаёт от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

«Первую половину сезона для «Динамо» оценю нормально. Где-то недобрали, а так, промежуточное третье место есть. Надо двигаться вперёд и смотреть на место после 30-го тура.

Претендует ли «Динамо» на чемпионство? В теории претендует, когда математические шансы ещё есть. Посмотрим, не хочется загадывать. Сейчас матч с ЦСКА — надо двигаться вперёд», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.