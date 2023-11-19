Родриго: в отсутствие Винисиуса и Неймара от меня будут ждать большего

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс считает, что из-за отсутствия в национальной команде травмированных Винисиуса Жуниора и Неймара на него будет оказываться дополнительное давление.

«Думаю, что теперь, из-за травм Винисиуса и Неймара, болельщики будут ждать большего от меня. Мы опечалены тем, что произошло с Вини, моим партнёром по сборной и клубу.

Впереди нас ожидает сложный и непредсказуемый матч с Аргентиной, в котором уважение команд друг к другу имеет первостепенное значение. Думаю, что они будут уважать нас так же, как мы будем уважать их», — приводит слова Родриго Mundo Deportivo.

Напомним, вчера, 18 ноября, стало известно, что у Винисиуса разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги, который он получил во время минувшего матча сборной Бразилии с Колумбией (2:1). Ранее, во время игры бразильской национальной команды с Уругваем (0:2), Неймар разорвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Бразилия сыграет с Аргентиной в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года 22 ноября, начало матча в 3:30 мск.