Президент 2DROTS: готовы сыграть с «Зенитом» и «Спартаком». Но разговоров пока нет

Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк высказался о возможных соперниках по товарищеским матчам.

«Какой клуб следующий после ЦСКА и «Динамо»? Мы готовы играть сыграть с «Зенитом», со «Спартаком», с «Краснодаром». Разговоров на данный момент нет, но я думаю, что точно появятся», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вчера, 18 ноября, 2DROTS в товарищеском матче уступили московскому «Динамо» со счётом 1:2. В составе бело-голубых отличились Роберто Фернандес и Леон Зайдензаль. За 2DROTS забил Станислав Манаев.

Напомним, 23 марта 2023 года 2DROTS победили московский ЦСКА со счётом 2:1. В составе медийной команды отличились Владислав Ослоновский и Станислав Манаев. За ЦСКА единственным голом отметился Фёдор Чалов.