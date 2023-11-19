В «Динамо» высказались о значении матча с 2DROTS

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о товарищеском матче с медийной командой 2DROTS (2:1).

«Как уровень игры? Матч всё-таки носит развлекательный характер. Думаю, что всё получилось. Здорово, что Марцел Личка принял участие в матче. Мне показалось, что он играл очень страстно. Может ли «Динамо» ещё провести в будущем матч с медийной командой? Мы работаем в этом направлении, да.

Этот матч прежде всего организован для наших болельщиков. Мы рады, что на «ВТБ-Арену» пришли фанаты, которые, к сожалению, не ходят на остальные игры. На Братский кубок они тоже приходили. Мы всегда рады, когда команда получает такую поддержку.

Матч ориентирован ещё и на новую аудиторию — надеемся, что болельщики 2DROTS, которые не поддерживают какую-то российскую футбольную команду, присмотрятся к «Динамо». Мы развиваем контент, развиваем свои практики, чему-то учимся у медиафутбола, поскольку у них очень хорошая цифровая аудитория. Наша цифровая аудитория растёт в том числе благодаря этому взаимодействию», — приводит слова Пивоварова ТАСС.